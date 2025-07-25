  1. İran
25 Tem 2025 17:56

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

İran'da, Cuma namazının ardından düzenlenen yürüyüşte Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım ve savaş suçları protesto edildi.

Siyonist İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve savaş suçları başta Tahran olmak üzere farklı kentlerde Cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Namazın ardından yürüyüşe geçen kalabalık, "Gazze'ye sessiz kalmak Kur'an'a ihanettir", "Ne uzlaşma ne teslimiyet, Amerika ve İsrail ile savaş" ve "Gazze Kerbela oldu" sloganlarıyla İsrail ve ABD'yi protesto etti.

Ellerinde İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını istedi.

Elburz:

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

Gülistan:

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

Kürdistan:

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

Hürmüzgan:

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

Rezevi Horasan:

İran'da Gazze'deki soykırım protesto edildi

News ID 1928922

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