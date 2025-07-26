Gazze halkına yardım için gıda dağıtım merkezleri mi yoksa ölüm tuzağı mı?

El Cezire kanalı, Gazze’deki Amerikan–Siyonist merkezlerden yardım gıda alma sürecini ele alan bir raporda, bu durumun halk için ne kadar zor olduğunu açıkladı.

El Cezire’nin raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Gazze halkı o kadar aç ki, bir lokma ekmek almak için her türlü tehlikeyi göze alıyor. Gazze’de bir çuval una ulaşmanın kalan nadir yollarından biri, onları sözde insani Amerikan ve İsrail kurumlarına ulaştıran geçitlerden geçmek. Ancak burada düşmanın tuzağına düşüyor ve çoğu zaman yardım almak yerine kendilerini bir katliamın ortasında buluyorlar”

El Cezire’ye bağlı Sanad haber ajansı, 13 Temmuz tarihli uydu görüntülerini inceledi. Bu görüntüler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Şakûş bölgesinde bulunan bir insani yardım dağıtım merkezini gösteriyor. Açlıktan kıvranan insanlar buraya yardım almak için gidiyor; fakat çoğu şehit veya yaralı hâlde, başkalarının elleriyle kendi bölgelerine geri taşınıyor.

Halkın gıda merkezine ulaşımı

Bu bölgeye ulaşmak hiç kolay değil. Açlıkla mücadele eden insanlar, belli bir noktaya kadar hayvan arabası veya araçla gidebiliyor; oradan sonra ise bir buçuk kilometrelik mesafeyi yaya yürümek zorundalar. Birçoğu, yardımın dağıtılmasından saatler, hatta günler önce bu noktaya varmak için yola çıkıyor.

El-Cevra nerede?

Çölde sıcaktan ve uzun bekleyişten kaçmak için bekleyen insanlar El-Cevra'ya giderek orada beklemek zorunda kalıyor. El-Cevra’nın adı, İsrail bariyerinin 560 metre gerisindeki tepelerin arasında bulunan kumlu bir çukurdan geliyor. İnsani yardımın başlaması için işaret verilene kadar, düşman ateşinden korunaklı bu bölgede bekliyorlar.

Aşırı sıcaklıklar ve uzun bekleme süreleri, aç aileler için büyük zorluklara yol açıyor. Aileler, yardım dağıtımından önce bir torba un alabilmek için bazen 12 ila 24 saat beklemek zorunda kalıyor.

Dağıtım süreci başladığında...

İsrail İHA'ları aracılığıyla yardım dağıtımının başlayacağı sinyali verildiğinde, insanlar yardım dağıtım merkezlerine doğru hareket etmelidir. Elbette bu rota her zaman tehlikelerle doludur ve insanlar İsrail keskin nişancıları tarafından hedef alınabilir. İsrail işgal ordusu, Refah şehrinin tamamını kontrol altına almış, kontrol noktaları ve teçhizatla doldurmuş ve orada atış ve İHA uçuşları için mevziler oluşturmuştur.

Görgü tanıkları, Gazze halkının dağıtım sürecine başlamak için izin beklerken bile Siyonistler tarafından saldırıya uğradığını bildiriyor. Siyonist rejim, 14 Temmuz'da El-Cevra bölgesinde dağıtım alanlarına yaklaşmadan önce bir kalabalığa saldırdı. 12 Temmuz'da ise insani yardım bekleyen 34 kişi şehit oldu.

Sivillerin gıda dağıtım merkezinde bulunması güvenli mi?

Gıda dağıtım merkezinde bulunmak Gazze halkı için güvenli değil. Siyonist askerlerin merkeze yaklaşan Filistinlilere biber gazı ile müdahale ettiğini gösteren birçok görüntü var.

Gazze’de “kaos ortamında” yardım dağıtımı

Filistinli gazeteci Muhenned Kuşta, yardım dağıtımını “kaotik ve insanlık dışı” olarak tanımladı. Hiçbir planlama veya düzen olmadığını söyleyen Kuşta, insanların bir çuval un uğruna birbirleriyle kavga ettiğini, bazı insanların hiçbir yardım alamadan eli boş döndüğünü aktardı.

Bazı siviller yardım aldıktan sonra aynı tehlikeli yoldan geri dönmeye çalışırken kalabalıklar arasında sıkışıyor ve hayatlarını kaybediyor. Özellikle 16 Temmuz’da yaşanan izdihamda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi Rakamlar: Yardımda değil, katliamda rekor kırılıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sadece son 24 saatte gıda dağıtımı sırasında 31 kişi şehit düşerken, 107 kişi yaralandı. Böylece yardım dağıtımı sürecinde şehit olanların toplam sayısı 922’ye, yaralıların sayısı ise 5.861’e yükseldi.