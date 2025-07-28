İran'dan Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasına destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, Güney Kafkasya'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, ''Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanmasının hızlandırılmasını destekliyoruz.'' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iki ülke arasında yaklaşık 40 yıldır süren çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının taslağını nihai hâline getirmek için 10 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya geldiler.

İki lider, Abu Dabi'de yaptığı görüşmenin yapıcı atmosferde geçtiği ve güven artırıcı önlemler ile ikili görüşmelerin devam ettirilmesi yönünde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.