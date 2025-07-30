İran’ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin son durumu ele alındı.

Taraflar; ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji ve altyapı projeleri gibi alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, mevcut ekonomik kapasitelerden daha fazla yararlanılması ve önceki anlaşmaların hayata geçirilme sürecinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdiler.

Sınır işbirliğinin güçlendirilmesi, serbest bölgelerdeki faaliyetlerin kolaylaştırılması, mal alışverişinin artırılması ve ulaştırma koridorları, lojistik merkezler ile sınır kapıları gibi ortak altyapı projelerinin tamamlanması da bu görüşmede ele alınan diğer konular arasında yer aldı.