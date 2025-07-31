Lavrov, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Ebu Muhammed Colani’nin ekim ayında Moskova’da yapılacak Rusya-Arap zirvesine katılmasını umduklarını ifade etti.

Şeybani ise yaptığı açıklamada, yeni Suriye’yi temsil ettiklerini ve Rusya ile sağlam bir ilişki kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Şeybani ayrıca, "Birleşik ve güçlü bir Suriye için birçok fırsat mevcut, umarız Rusya bu süreçte bizim yanımızda olur." sözlerini kullandı.