  1. Dünya
  2. Avrupa
31 Tem 2025 13:29

Lavrov, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Lavrov, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovi Moskova’yi ziyaret eden Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Ebu Muhammed Colani’nin ekim ayında Moskova’da yapılacak Rusya-Arap zirvesine katılmasını umduklarını ifade etti.

Şeybani ise yaptığı açıklamada, yeni Suriye’yi temsil ettiklerini ve Rusya ile sağlam bir ilişki kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Şeybani ayrıca, "Birleşik ve güçlü bir Suriye için birçok fırsat mevcut, umarız Rusya bu süreçte bizim yanımızda olur." sözlerini kullandı.

News ID 1929079

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler