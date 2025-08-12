Rusya El-Youm’a göre, Kommersant gazetesi Suriye kaynaklarına dayanarak, terör rejimi Colani'nin Rus askeri polis devriyelerinin Suriye’nin güney vilayetlerine geri dönmesini talep ettiğini bildirdi.

Habere göre, Colani rejimi bu adımın, 2024’ten beri Suriye’nin güneyinin bazı bölgelerini işgal eden siyonist işgalcilerin askeri hareketliliğini durdurabileceğini düşünüyor.

Söz konusu kaynaklar, Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad el-Şibani’nin Moskova’da yaşayan Suriyelilerle yaptığı görüşmede, Rusya’nın bu ülkedeki eski mevzilerine dönmesinin İsrail rejiminin Suriye içişlerine müdahalesini engelleyebileceğini vurguladığını aktardı.

Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından, Moskova Suriye’deki askeri varlığını azaltmıştı.