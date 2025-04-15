  1. Azerbaycan
15 Nis 2025 11:05

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile telefon görüşmesinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarında işbirliğinin artırılması ele alındı.

Şeybani ile Bayramov arasındaki görüşmede, enerji alanında istikrarın sağlanması ve yeniden inşa süreçlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin genişletilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, resmi kurumlar arasında iletişim kanallarının etkinleştirilmesi ve her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin artırılması konularında mutabık kalındı.

News ID 1926043

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler