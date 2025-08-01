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1 Ağu 2025 09:17

İran: Sudan'daki gelişmeler endişe verici

İran: Sudan'daki gelişmeler endişe verici

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Sudan’daki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, paralel bir hükümet kurulmasının, bu ülkenin ulusal egemenliği ve bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sudan’daki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade ederek, bu ülkede paralel bir hükümet kurulmasının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesiyle çeliştiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, bunun Sudan’ın istikrarı ve güvenliği üzerinde yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Sudan’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Bekayi, bu ülkenin iç işlerine yönelik yabancı müdahalelerin çok zararlı olduğunu belirterek, “Sudan krizinin çözümü, çatışmaların durdurulması ve dış müdahale olmaksızın Sudanlılar arasında diyalog başlatılmasıdır” dedi.

News ID 1929092

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