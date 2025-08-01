İran: Sudan'daki gelişmeler endişe verici

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sudan’daki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade ederek, bu ülkede paralel bir hükümet kurulmasının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesiyle çeliştiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, bunun Sudan’ın istikrarı ve güvenliği üzerinde yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Sudan’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Bekayi, bu ülkenin iç işlerine yönelik yabancı müdahalelerin çok zararlı olduğunu belirterek, “Sudan krizinin çözümü, çatışmaların durdurulması ve dış müdahale olmaksızın Sudanlılar arasında diyalog başlatılmasıdır” dedi.