İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hollanda ve Japonya büyükelçileriyle görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ve Japonya büyükelçileriyle görüştüğünü duyurdu.

Bekayi paylaşımında, "Bugün Hollanda Büyükelçisi Emiel de Bont ile görüştüm ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü ve çok taraflılığın aşınmasına yol açan endişe verici eğilimler hakkında konuştum." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca başka bir mesajında şöyle ekledi:

"Bugün ofisimde Japonya Büyükelçisi Tamaki Tsukada ile ilginç bir sohbet gerçekleştirdim. İran ve Japonya, kadim bir dostluk geleneğine sahiptir. Bu dostluğu değerli görmeli ve bu temelde ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz."