İran ve Pakistan’dan ortak güvenlik vurgusu

Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asıf, Cumartesi akşamı İslamabad’da İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz iki ülke olarak sonsuza dek kardeş kalacağız. Bu görüşme, İran ve Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirip bu ilişkilerin yeni ve üst düzey bir aşamaya girmesine vesile olacak” dedi.

İran ile askeri işbirliğini geliştirmeye ve ayrıca ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletmeye yönelik ileriye dönük bir bakış açıları olduğunu belirten Asıf, “İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler oldukça istikrarlı ve biz, bölgedeki barışın sağlanması için İran ile kalıcı bir ortaklık arayışındayız” ifadesini kullandı.

“Birlikte çalışmaya devam etmeliyiz ve diğer komşularımızı ve bölge ülkelerini de bölgesel barışın sağlanması sürecine dahil etmeliyiz” Pakistan Savunma Bakanı ayrıca, bölgedeki istikrarın İran ve Pakistan halklarının ve bölgedeki diğer insanların kalkınması ve refahı için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İran Savunma Bakanı da Pakistan hükümetine İran heyetini sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, karşılıklı saygı, ortak değerler ve güven temelinde daha güçlü savunma ilişkileri kurma konusundaki İran’ın isteğini yineledi.

Tuğgeneral Nasirzade ayrıca, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Rıza Hayat ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.