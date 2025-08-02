  1. Siyaset
2 Ağu 2025 20:49

Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile ikili ilişkileri görüştü

Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

İslamabad ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı. Taraflar, bölgesel istikrar, ticaret ve ekonomik için işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan ayrıca, karşılıklı çıkarların önemli olduğu alanlarda ikili işbirliğinin artırılması konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, iki günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti.

News ID 1929144

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler