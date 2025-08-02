Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile ikili ilişkileri görüştü

İslamabad ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı. Taraflar, bölgesel istikrar, ticaret ve ekonomik için işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İki bakan ayrıca, karşılıklı çıkarların önemli olduğu alanlarda ikili işbirliğinin artırılması konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve beraberindeki heyet, iki günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti.