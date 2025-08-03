Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti İran basınında; Kardeşlik bağı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in davetlisi olarak dün Bu ülkeye gitti.

Pezeşkiyan, ilk olarak Farsça şiir yazan Pakistanlı İslam alimi, filozof ve şairi Muhammed İkbal Lahori’nin Lahor’da bulunan türbesini ziyaret etti sonrasında ise İslamabad'a giderek orada resmi temaslarda bulundu.

Tahran ve İslamabad özellikle krizlerde dostluk ve kardeşliğini birbirlerine ispat etmesine baktığımızda Pezeşkiyan'ın bu ziyareti iki ülke arasındaki derin bağı daha da güçlendirecek.

Pezeşkiyan'ın Pakistan'a ilk ziyareti olması ve özellikle bu ziyaretin İran'a dayatılan 12 günlük savaş sonrası gerçekleştirilmesi basında geniş yer aldı.

Bu raporumuzda Pezeşkiyan'ın ziyaretinin İran gazetelerinde nasıl yer aldığına bir göz atacağız:

Ettelaat: Tahran ve İslamabad stratejik bağları güçlendirme yolunda

İran'ı en eski gazetelerinde olan Ettelaat Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Pakistan seyahetini manşetine taşıyarak "Tahran ve İslamabad stratejik bağları güçlendirme yolunda" başlığını kullandı. Keyhan: Ticari ilişkilerinde 10 milyar dolarlık hedefin berlilenmesi Keyhan gazetesi de Pezeşkiyan, Pakistan’a hareket etmeden önce yaptığı konuşmasına yer vererek iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bilgisini paylaştı. Ruyeşe Mellat: İran ve Pakistan arasında pozitif ticaret dengesi

Ruyeşe Mellat gazetesi de İran-Pakistan ilşkilerini ilk sayfasına taşıyaarak "İran ve Pakistan arasında pozitif ticaret dengesi" başlığını kullandı.

Movacehe Egtesadi: Stratejik ittifakın güçlendirilmesine doğru bir adım

Movacehe Egtesadi de Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir fotoğraf paylaşarak "Stratejik ittifakın güçlendirilmesine doğru bir adım" başlığına yer verdi. Gazete raporunda İran-Pakistan ilişkileri siyasi ve bölgesel gelşmelerinde önemli bir etkiye sahıp olduğunu yazdı.

Kudüs: Kardeşsizlik dünyasında kardeşlik

Kudüs gazetesi de "Kardeşsizlik dünyasında kardeşlik" başlığını kullanarak İran-Pakistan ilişkilerinde yeni ufuklar olduğunu yazdı.