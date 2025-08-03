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3 Ağu 2025 10:18

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan’da fidan dikti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan’da fidan dikti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanlık Sarayı’nda bir ağaç fidanı dikti.

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News ID 1929156

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