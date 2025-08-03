https://tr.mehrnews.com/news/1929156/ 3 Ağu 2025 10:18 News ID 1929156 Video Video 3 Ağu 2025 10:18 Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan’da fidan dikti İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanlık Sarayı’nda bir ağaç fidanı dikti. indir 3 MB News ID 1929156 کپی شد İlgili haberler İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik, siyasi ilişkilerin ötesindedir Pezeşkiyan, Pakistan dışişleri bakanı ile bir araya geldi Pezeşkiyan'ın Pakistan ziyareti İran basınında; Kardeşlik bağı İran-Pakistan ilişkileri son yıllarda iyi bir gelişme kaydetti Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile ikili ilişkileri görüştü Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslamabad'da Ekler Pakistan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Mesut Pezeşkiyan İslamabad
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