Fidan, Şam'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyareti düzenleyecek.

AA'ya göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani tarafından kabul edilecek.

Fidan'ın Colani ile görüşmesinde Esed hükümetinin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.