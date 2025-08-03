İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik, siyasi ilişkilerin ötesindedir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde yaptığı açıklamada, İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik bağlarının sadece siyasi ilişkilerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik, siyasi ilişkilerin çok ötesindedir; çünkü biz komşu ülkeler olarak iç içe geçmiş kültürlere sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran ile Pakistan arasındaki ortak kültürel mirasa örnek olarak düşünceleri ve şiirleriyle tanınan ‘Ümmetin Bilgesi’ Muhammed İkbal Lahori’yi işaret etti.

Pezeşkiyan, ziyaretinin ilk anlarında İkbal Lahori’nin türbesine giderek Fatiha okuduğunu ve iki ülke arasındaki kültürel ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.