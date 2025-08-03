Pezeşkiyan, İsrail saldırılarına karşı Pakistan'ın İran'a verdiği desteği takdir etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistanlı yetkililerle 12 iş birliği mutabakatı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, Pakistan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Pakistan hükümetine ve bu ülkenin Başbakanı Şahbaz Şerif’e gösterdikleri misafirperverlikten dolayı içten teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist rejimin ve Amerika’nın 12 günlük saldırısı boyunca Pakistan hükümeti, parlamentosu, siyasi partiler ve hareketler, âlimler ve aziz halkının İran’ı savunma ve destekleme konusundaki tutumları çok cesaret verici olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırısına karşı Pakistan devleti ve halkının desteklerinden samimiyetle teşekkür ediyorum. İran ile Pakistan arasındaki dostluk, tarihin derinliklerine kök salmıştır. İran ve Pakistan halkları arasında derin dini, kültürel ve manevi bağlar vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Komşuluk politikasını ilerletmek ve komşulara önem vermek, İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasında temel bir ilkedir. Elbette İran’ın Pakistan’a bakışı yalnızca bir komşu olarak değil, bir kardeş olarak da bakıştır” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran ile Pakistan arasında ilişkilerin derinleştirilmesi ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için ciddi ve ortak bir çaba olduğunu belirterek, “Mevcut 3 milyar dolarlık ticaret hacmini kısa sürede öngörülen 10 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum” dedi.

İran ile Pakistan arasında imzalanan 12 işbirliği mutabakatına değinerek şöyle dedi:

“Bu ziyarette siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda çok iyi anlaşmalar yaptık. İki taraf arasında çeşitli konularda imzalanan önemli belgeler; ticari, kültürel, turizm, ulaşım ve bilimsel ve eğitimsel değişim alanlarında ilişkileri kolaylaştırıcı ve güçlendirici olacaktır.”

Cumhurbaşkanı, “Bu önemli anlaşmaların uygulanması yolunda temasları ve görüşmeleri sürdürme konusunda ciddi bir kararlılığımız var. Transit, demiryolu, kara ve deniz yollarının geliştirilmesi, sınır pazarlarının geliştirilip donatılması, ticaretin kolaylaştırılması ve ortak ekonomik bölgelerin kurulması, iki ülke ilişkilerinin ciddi ihtiyaçlarındandır ve bu konularda yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca, “Sınır bölgelerinde terörist grupların tehditleri dikkate alınarak, iki ülkenin sınır güvenliğini sağlamak ve sınır şehirlerinde yaşayan vatandaşların huzur ve refahını temin etmek için işbirliğinin artırılması konusu da gündeme gelmiştir” diye kaydetti.