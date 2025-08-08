İran'da Erbain Matem Günü ne zaman?

Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yoldaşının şehit edilişinin kırkıncı günü anlamına gelen Erbain, İslam takviminde önemli günlerden birisidir. Erbain günü 2024 yılında 14 Ağustos Perşembe gününe denk geliyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerinden biridir.

2024'te Erbain etkinliklerine kaç kişi katıldı?

Mukaddes Hz Abbas Türbesi Sekreterliğine göre Erbain törenlerine 21 milyondan fazla kişi katılım sağladı.