İranlı kadın tenisçiler Riyad'da 5 madalya kazandı

Suudi Arabistanın başkenti düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden İran Kadın Masa Tenis Milli Takımı 5 madalya kazandı.
Kadın sporcular yarışmada 2 altın, 1 gümüş 1 bronz elde etti
