15 Kas 2025 10:35

İranlı kadın tenisçiler Riyad'da 5 madalya kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden İran Kadın Tenis Milli Takımı 5 madalya kazandı.

Kadın sporcular yarışmada 2 altın, 1 gümüş 1 bronz elde etti

Azar MAHDAVAN

