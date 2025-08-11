Hamas ile Mısır arasında Türkiye arabuluculuğunda yeni müzakere turu

El-Arabi el-Cedid haber sitesinin bilgili bir kaynaktan aktardığı habere göre, Hamas Hareketi’nin üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyet, bugün (Pazartesi) Mısır’a gidecek. Bu ziyaret, Hamas ile Mısır tarafı arasında durmuş olan görüşmeleri yeniden başlatma çabaları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Bilgili kaynak, Kahire ile Hamas arasındaki müzakere kanallarının, Türkiye’nin ara buluculuğu ve geçtiğimiz hafta Hamas heyetinin Ankara’ya yaptığı ziyaretin ardından yeniden açıldığını belirtti.

Aynı kaynak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Kahire’ye yaptığı ziyaretin bu süreci hızlandırdığını ifade etti. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek, Mısır ile Hamas arasındaki iletişimin yeniden başlaması konusunda Türkiye’nin resmi ara buluculuk talebini iletti.

Söz konusu kaynak ayrıca, sahadaki ve siyasi durumun karmaşıklığı, Filistin sahnesindeki mevcut şartlar ve uluslararası-bölgesel baskılar ışığında, Mısır’ın Hamas heyetini ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bu çabalar, gerilimin durdurulması ve Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişinin kolaylaştırılması amacı taşıyor.