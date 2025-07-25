  1. Dünya
  2. Avrupa
25 Tem 2025 10:07

Hamas, Fransa'nın Filistin kararını olumlu karşıladı

Hamas, Fransa'nın Filistin kararını olumlu karşıladı

Filistin direnişi Hamas, Fransa hükümetinin Filistin devletini tanıma kararını olumlu karşıladı

İslami Direniş Hareketi Hamas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıma yönündeki kararı olumlu karşıladı.

Hamas, Filistin devletini henüz resmen tanımamış ülkelerden Fransa'yı örnek almasını istedi.

Macron'un tarihi Filistin kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararını ve bu konuda Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti. X hesabından yaptığı paylaşımda Macron, bu kararın "Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak" alındığını ifade etti. 

News ID 1928911

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler