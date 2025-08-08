Hamas'tan Siyonist İsrail'in işgal planına tepki

Filistin direnişi Hamas'tan yapılan açıklamada, “İşgalcilerin işgal terimini kontrol terimiyle değiştirerek kelimeleri manipüle etmesi, sivillere karşı işlediği acımasız suçun sonuçlarıyla ilgili yasal sorumluluğundan kaçmak için utanmazca bir dolambaçtan başka bir şey değildir ve aynı zamanda planının Cenevre Sözleşmelerinin ihlali ve şehirdeki yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşamına doğrudan bir tehdit oluşturduğunun üstü kapalı bir kabulüdür” ifadesine yer verildi.

Hamas, “ateşkes çabalarının başarıya ulaşması için gerekli tüm olumlu esnekliği sağladığını ve savaşın sona ermesi ve işgal güçlerinin geri çekilmesini sağlamak amacıyla tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması için kapsamlı bir anlaşmaya varılması da dahil olmak üzere bir anlaşmaya varılmasının önünü açacak tüm adımları atmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını” yineledi.

Hamas İsrail'e şu uyarıda bulundu: “Bu canice macera ona pahalıya mal olacak ve bu bir piknik olmayacak, çünkü halkımız ve direnişimiz kırılamaz ya da teslim olamaz ve Netanyahu'nun planları, hırsları ve hayalleri sefil bir şekilde başarısız olacak.”