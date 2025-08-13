Ermenistan-Azerbaycan anlaşması yeniden gözden geçirilmeli

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Başkan Yardımcısı ve eski Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Ermenistan’daki «Syunik Geçidi» ile ilgili olarak Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, İran’ın oyun bozucu olmadığını ve ulaşım yollarının açılmasına karşı olmadığını belirtti.

Yetkili İran'ın, bölge ülkelerinin çıkarlarını İran’ın çıkarlarına aykırı şekilde tanımlamasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Musevi, 2020 Karabağ Savaşı sonrası Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, geçmişte bu anlaşma ile yolun açılması gerektiğinin tartışıldığını söyledi.

Musevi "Ancak Azerbaycan’ın istediği, Ermenistan kontrolü olmadan ve egemenliği uygulanmadan açık bir yol elde etmekti ki bu, doğal olarak Erivan ve bölge ülkeleri olan İran ve Rusya tarafından kabul edilemezdi." diye kaydetti.

İran’ın Ermenistan’ın Syunik bölgesini hala kuzeye giden transit yol olarak kullanabileceğini belirten Musevi, mevcut anlaşmaların bu kullanımı engellemeyeceğini söyledi.

Eski büyükelçi, Azerbaycan’ın bu konuda, eğer kendilerine istedikleri gibi bir yol verilmezse, zorla işgal edeceği tehdidinde bulunduğunu belirtti. Yetkili, İran’ın o dönemde bu tehdidi bir blöf olarak gördüğünü ve yolun askeri müdahaleyle değil, taraflar arasında müzakere ve anlaşma ile açılacağını öngördüklerini ifade etti.

Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir anlaşma kabul edilebilir

Uygun bir anlaşmanın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Musevi "Taraflar arasındaki anlaşma ancak transit yol, Ermenistan egemenliğinin uygulandığı topraktan geçerse ve Erivan’ın toprak bütünlüğü korunursa kabul edilebilir. Aksi takdirde, doğal olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Musevi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak sorun şu ki, Ermenistan hükümeti bu yolu Amerikan bir şirketine kiralamak istiyor ve bu durum sorun yaratacaktır. Eğer yol, bölge ülkelerinden oluşan bir konsorsiyuma veya Ermenistan şirketine verilseydi, sorun daha az olurdu ve Ermenistan’ın egemenliği zarar görmezdi."

İran konuyu 3+3 üzerinden takip ediyor

İran’ın ana kartının ise «3+3 Platformu» olduğunu aktaran Musevi "Bu platform, Kafkasya’daki üç ülke (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ile Kafkasya’nın üç büyük komşusu (İran, Rusya, Türkiye) arasında işliyor. Konuyu bu ülkelerle tekrar gözden geçiriyoruz ve bölgesel meseleleri, özellikle de bu yolu, burada tartışıyoruz." ifadesini kullandı.

Musevi son olarak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmanın Amerika’da yeniden gözden geçirilip geçirilmemesi sorusuna yanıt olarak, "Bu anlaşmanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Her şeyin sona erdiğini düşünmesinler. Şu anda alternatif bir yolumuz var; Azerbaycan ve Nahçıvan, 35 yıldır İran toprakları üzerinden birbirine bağlı. İran, bu transit yolu onlara sağlıyor ve bu yol güçlendirilebilir, çeşitlendirilebilir ve yeni güzergahlar eklenebilir" açıklamsını yaptı.