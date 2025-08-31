İran’ın Bakü büyükelçiliği, Ermenistan büyükelçisi hakkındaki iddiaları reddetti

İran'ın Bakü Büyükelçiliği Basın Servisi, Azerbaycan’da yayın yapan Axar haber sitesinde yer alan iddialara yanıt vererek, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi’ne yönelik suçlamaların asılsız olduğunu bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi hakkında “Karabağ’daki ayrılıkçılara destek verme görevi” ya da “Ermenistan hükümetine askeri yardım sağlama” iddialarının tamamen temelsiz ve yalan olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümü ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden tesisi yönündeki temel tutumu hatırlatılarak, söz konusu haber sitesinde yer alan ifadelerin yazarın hayal ürünü ve spekülasyonlardan ibaret olduğu belirtildi.

Axar haber sitesi, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani hakkında bir yazı yayımlamış; görev süresinin Erivan’da sona erdiğini aktarırken, kendisini Karabağ’daki ayrılıkçı rejimi desteklemek ve Azerbaycan’a karşı ayrılıkçılığı körüklemekle suçlamıştı. Aynı zamanda İran’ın Ermenistan’a özellikle silah temini üzerinden askeri destek vereceği yönünde iddialar da dile getirilmişti.