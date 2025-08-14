Irak'tan Netanyahu'nun "Büyük İsrail" çıkışına sert tepki

Siyonist Başbakan Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu açıklaması, Ortadoğu'da tansiyonu daha da tırmandırdı. Arap ve İslam ülkeleri art arda açıklamalarla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Irak medyasına göre; Bakanlık, bu açıklamaların, İsrail’in yayılmacı emellerini açıkça ortaya koyduğunu ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı hedef aldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin, devletlerin egemenliğini ihlal eden ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça çiğneyen bir provokasyon olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu durum Arap ve uluslararası düzeyde net ve kararlı bir şekilde karşılık verilmesini gerektirmektedir.” denildi.

Irak Dışişleri, bu tür açıklamaların İsrail’in saldırı politikaları ve Filistin halkına karşı işlediği suçlarla uyumlu olduğuna dikkat çekerek, “Genişleme ve ilhaka dayalı bu siyasi söylem, işgalin ihlallerini durduracak ve cezasız kalmasını önleyecek etkili bir uluslararası hareket gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ‘Büyük İsrail’ ile bağlantılı ‘tarihi ve manevi bir misyon’ üstlendiği yönündeki açıklamaları, sosyal medyada Arap öfkesine ve eleştirilere yol açtı.