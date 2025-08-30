ABD Büyükelçiliği, Bağdat'tan çekilme haberlerine tepki gösterdi

Almaalomah'a göre, ABD’nin Bağdat’tan bugün tamamen çekileceğine dair yayılan haberler ABD Büyükelçiliği tarafından yalanlandı.

Büyükelçilik sözcüsü, bu haberlerin doğru olmadığını belirtti. Sözcü, bu tür hareketlerin ABD öncülüğündeki koalisyon görevlerinde normal ve rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Daha önceki günlerde bazı kaynaklar, ABD askerlerinin Irak ile yapılan ikili anlaşma çerçevesinde Bağdat’taki Yeşil Bölge ve Uluslararası Havalimanı’ndan çekilmeye başlayacağını duyurmuştu.

Bağdat’taki Yeşil Bölge, yüksek güvenlik önlemleriyle korunan ve batılı diplomatik temsilciliklerin ile resmi merkezlerin bulunduğu bir alan olarak biliniyor.