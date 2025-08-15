İran–Ermenistan elektrik iletim programı kısa sürede tamamlanacak

Hükümet, “İran–Ermenistan 400 kV havai elektrik iletim hattı ve ilgili trafo merkezinin inşası” programının kısa bir sürede tamamlanmasını mümkün kılacak bir karar aldı. Bu adımın, nihai tüketiciler için elektrik tarifelerindeki olası artışların önüne geçilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

2025 yılı Ermenistan devlet bütçesindeki 1167 Elektrik Enerjisi Sistemi Geliştirme Programı kapsamında, “Ermenistan Nükleer Santrali’nin 2. güç ünitesinin işletme süresinin ikinci kez uzatılması” tedbiri için 2025’in ilk dokuz ayında 10.029.980,0 bin dram, yıl geneli için ise 13.529.980,0 bin dram ödenek planlanmıştı. Ancak bu tedbirin uygulanmasına ilişkin rekabetçi süreçlerin uzaması nedeniyle, planlanan fondan 828.000,0 bin dramın 2025’in ilk dokuz ayında, 1.035.000,0 bin dramın ise yıl genelinde “Yüksek Gerilimli Elektrik Şebekeleri” şirketine tahsis edilmesi mümkün oldu. Bu 1.035.000,0 bin dramlık tutar, söz konusu tedbir çerçevesinde kullanılmak üzere 2026-2028 dönemine aktarılmış durumda.

Kararın uygulanmasıyla birlikte, program kısa sürede tamamlanacak; Ermenistan ile İran arasındaki elektrik akışı 350 MW’tan 1200 MW’a kadar çıkarılacak. Ayrıca Ermenistan’ın enerji sisteminin güvenlik seviyesi, güvenilirliği ve istikrarı artacak. Bunun yanı sıra, “Elektrik Karşılığı Doğal Gaz” programı çerçevesinde İran–Ermenistan doğalgaz boru hattının kapasitesi tam olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Ermenihaber.am