İran ile Irak turist sayısını artırma konusunda anlaştı

İran Havayolu Ulaşımı ve Turizm Acenteleri Birliği (AATTAI) Başkanı Hürmetullah Refii, Irak Kültür ve Turizm Bakanı Ahmed Fekak ile görüştü.

Görüşmede Iraklı Bakan Fekak, İran özel turizm sektörünün, iki ülke arasında inanç turizminin yanı sıra tarihi-kültürel turizm ile sağlık turizmini geliştirme önerisini memnuniyetle karşılayIrak, ülkesinin İran ile karşılıklı turizm faaliyetlerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Irak’ın iki ülke arasındaki karşılıklı turist akışını artırmaya hazır olduğunu belirten Fedak, bu kapsamda turist sayısını 10 milyona çıkarmak için ön hazırlıklar yapılacağını söyeldi.

Irak hükümetinin istatistiklerine göre, yılda 3,5 milyon Irak vatandaşı inanç ve sağlık turizmi için İran'a seyahat ediyor. İran Kültür ve Turizm Bakanı'nın önerisi üzerine, bu yıl iki ülke yaklaşık 10 milyon turistin seyahat etmesi için hazırlıklar yapılacak ve İran'ın payı yaklaşık beş milyon turiste ulaşacak.