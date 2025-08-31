  1. Kültür
31 Ağu 2025 11:00

İran ve Irak arasında karşılıklı burs anlaşması imzalandı

İran Öğrenci İşleri Organizasyonu Başkanı Said Habiba ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Yardımcısı Haider Abdulzahd arasında karşılıklı devlet bursu anlaşması imzalandı.

Tahran’da gerçekleşen bu işbirliği anlaşması, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeyi, yükseköğretim alanındaki işbirliğini artırmayı ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca, iki ülkenin bilimsel ve araştırma merkezleri arasında işbirliğini kurumsallaştırmak, karşılıklı devlet bursu programını uygulamak ve özellikle öğrenci değişimi ile kısa ve uzun dönem bursları sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor.

