Irak medyası: ABD Ayn el-Esad Üssü’nden çekildi

Uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erme tarihi yaklaşırken, ABD güçlerinin ülkedeki üslerdeki hareketliliği arttı.

Arapça yayınlanan Al Sumaria TV’ye konuşan bir kaynak, ''ABD güçleri Ayn el-Esad Üssü’nden kademeli olarak çekildi’’ dedi.

Kaynak, çekilme sürecinin Suriye ile ortak El-Velid sınır kapısından yapıldığını söyledi.

ABD, iki gün önce hem Ayn el-Esad hem de Victoria askeri üslerindeki tüm askerlerini çekmeye başlamıştı.

Ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü’nde yaklaşık 2 bin Amerikan askeri görev yapıyordu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, daha önce yaptığı açıklamalarda koalisyon güçlerinin varlık gerekçesinin ortadan kalktığını ve ülkesinin istikrar aşamasına geçtiğini belirtmişti.