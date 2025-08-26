Irak medyası: ABD Ayn el-Esad Üssü’nden çekildi

Uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erme tarihi yaklaşırken, ABD güçlerinin ülkedeki üslerdeki hareketliliği arttı.
Arapça yayınlanan Al Sumaria TV’ye konuşan bir kaynak, ''ABD güçleri Ayn el-Esad Üssü’nden kademeli olarak çekildi’’ dedi.
Kaynak, çekilme sürecinin Suriye ile ortak El-Velid sınır kapısından yapıldığını söyledi.
ABD, iki gün önce hem Ayn el-Esad hem de Victoria askeri üslerindeki tüm askerlerini çekmeye başlamıştı.
Ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü’nde yaklaşık 2 bin Amerikan askeri görev yapıyordu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, daha önce yaptığı açıklamalarda koalisyon güçlerinin varlık gerekçesinin ortadan kalktığını ve ülkesinin istikrar aşamasına geçtiğini belirtmişti.
