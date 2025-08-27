Cammu Keşmir’de toprak kayması: En az 30 ölü

Cammu Keşmir’in Katra kentindeki bir tapınak yakınlarında meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kayması sonucu en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Bölge polisi şefi Paramvir Singh, can kayıplarını doğrularken arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki okullar, resmi daireler ve birçok iş yeri kapatıldı; yetkililer vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

Cammu Keşmir bölgesi, pazartesi gecesinden bu yana son onlarca yılın en yoğun yağışına maruz kaldı. Yağışlar köprü ve yolları tahrip ederken, geniş bir alanı sular altında bıraktı ve bölge sakinlerinin zorunlu tahliyesine yol açtı.

Yetkililere göre şimdiye kadar en az 3 bin 500 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Hindistan Demiryolları, Katra, Udhampur ve Cammu istasyonlarından gidiş-dönüş olmak üzere 18 tren seferini iptal etti.

Dün Cammu eyaletinin Doda bölgesindeki sağanak yağış sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bu son can kayıpları, Katua ve Kishtwar bölgelerinde yaşanan ölümcül sağanaklarda en az 70 kişinin ölmesi ve 25 kişinin kaybolmasının ardından kaydedildi.