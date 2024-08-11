Uganda’da toprak kayması: 21 ölü

Uganda'nın başkenti Kampala'daki çöp sahasında geçtiğimiz cuma günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Uganda'nın başkenti Kampala'daki toprak kaymasında can kaybı arttı. Polis, başkentteki Kiteezi olarak bilinen çöp sahasında geçtiğimiz cuma günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 14 kişi kurtarıldı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaptığı açıklamada Başbakan Robinah Nabbanja'ya çöp sahası yakınında yaşayan herkesin bölgeden çıkarılmasını koordine etmesi talimatını verdiğini söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ihmali olduğu tespit edilen yetkililere karşı harekete geçileceği belirtildi.

Etiyopya'da 2017 yılında başkent Addis Ababa'da meydana gelen çöp sahasındaki toprak kaymasında en az 115 kişi, Mozambik'te ise 2018 yılında başkent Maputo'da yaşanan benzer bir felakette en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.