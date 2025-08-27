Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran’ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’nin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini ve sınırdışı edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran'ın, Melbourne'deki sinagog ile Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırılara karıştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise, suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendirdi. Avustralya'nın bu hamleyi, ülkede büyüyen Filistin'le dayanışma eylemleri nedeniyle İsrail'le karşı karşıya kalmamak için yaptığı ima edildi.

İran'ın Avustralya Büyükelçiliği'nden önemli açıklama

İran'ın Avustralya Büyükelçiliği'nden bugün yapılan açıklamada, konsolosluk hizmetlerinin devam edeceği belirtildi.