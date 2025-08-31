Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan genç voleybolculara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, yayınladığı bir mesajda, İran genç erkek voleybol takımının dünya şampiyonu olmasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın mesajı şu şekildedir:

"Genç voleybolcularımızın dünya şampiyonasında elde ettiği gurur verici şampiyonluk ve kendi şanlı unvanlarını kararlı bir şekilde savunmaları, İran sporunun başarı defterine bir altın sayfa daha eklemiş ve sevgili vatanımızın adını gurur doruklarında dalgalandırmıştır.

Dünya voleybolunun büyük güçlerine karşı art arda kazandıkları parlak zaferler, bu toprakların gençlerinin inanç, azim, yüksek gayret ve eşsiz yeteneklerinin açık bir göstergesidir. Kendi kararlılıkları ve iradeleriyle, İranı’nın uluslararası arenada her zaman zirveleri fethetme ve eşsiz yeteneklerini geliştirme gücüne sahip olduğunu göstermişlerdir.

Bu başarıyı İran halkına, antrenörlere, ilgili tüm yetkililere ve genç milli voleybol takımının değerli şampiyonlarına içtenlikle tebrik eder, ülkemiz sporunun uluslararası arenada daha yüksek zaferler ve başarılarla dolu olmasını dilerim."