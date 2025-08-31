İran Genç Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonu oldu

21 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası final maçı bugün Çin’de İran ve İtalya takımları arasında oynandı ve İran takımı, yenilgisiz bir şekilde bu turnuvanın şampiyonu oldu.

İlk setin sonucu 25-15 Avrupa rakibinin lehine oldu.

İkinci set, ilk setteki oyundan farklı başladı ve İran üstünlüğü ile devam etti. İranlı gençler, ikinci seti 25-18 kazandı.

Üçüncü set baştan sona çekişmeli geçti. Bu setin sonucu 25-22 İran lehine oldu ve İranlı gençleri, 2023 yılındaki şampiyonluklarını tekrarlamak için yalnızca bir sete kaldı.

Rıza Momani’nin öğrencileri dördüncü sette, ilk sette İtalya’nın İran’a yaptığı gibi aynısını yaptılar. Matin Hüseyni’nin karşılanamayan servisleri, İtalya oyuncularının umutlarını söndürdü. İran takımı bu seti 25-14 kazanarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

21 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası tarihine bakıldığında, daha önce yalnızca Brezilya ve Rusya takımları altın madalyalarını koruyarak en az iki kez üst üste şampiyon olabilmişti.

İran milli takımı, 2019, 2023 ve 2025 yıllarında dünya şampiyonu oldu ve her üç finalde de İtalya’yı mağlup etti.