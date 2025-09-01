Pakistan’da helikopter kazası: 5 ölü

Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Çilas kasabasında bir helikopter düştü.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine aithelikopterin yeni pistte iniş denemesi sırasında düştüğünü belirtti. Hameed, kazada ilk tespitlere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın ardından polis ve arama-kurtarma ekiplerinin hızlaolay yerine intikal ettiği ifade edildi.

Kazanın nedeni hakkında net bir bilgi verilmezken, bazı yetkililer kazanın “teknik arıza” nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğinibelirtiyor.