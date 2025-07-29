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29 Tem 2025 16:44

Almanya'da askeri helikopter düştü

Almanya'da askeri helikopter düştü

Almanya’nın Saksonya eyaletinin Grimma kenti yakınlarında Alman ordusuna ait olduğu iddia edilen bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, düşen helikopterin parçaları Mulde nehrinde bulundu.

Haberlerde olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, enkazın çıkarılmaya çalışıldığı ve kayıp mürettebatın arandığı aktarıldı.

Olay yerinde büyük miktarda yakıt sızdığı, enkazın nehrin ortasında ve ulaşılması güç bir konumda bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın Leipzig polisine dayandırdığı haberinde, düşen helikopterin Alman ordusuna ait olduğu ve olay yerinin çevresinde askeri yasak bölge oluşturulduğu belirtildi.

News ID 1929030

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