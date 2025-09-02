Putin ve Zelenskiy görüşmeye henüz hazır değil

Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Putin'in son Alaska zirvesinden hangi neticelerle döndüğünü, o görüşmelerde neler düşündüğünü değerlendirdik. ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile yaptığı görüşme çok önemliydi. Bu konularda Sayın Putin'in düşüncelerini aldığımız gibi, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ile de ayrıca telefon diplomasisi yöntemiyle bazı görüşmelerimiz oldu" dedi.

Zelenski'nin Vladimir Putin'e bakışını görme fırsatını yakaladıklarını belirten Erdoğan, hem Zelenski hem de Putin'in yaklaşımlarını olumlu bulduğunu ifade etti. Putin'e Zelenskiy ile İstanbul'da bir araya gelmesini önerdiğini aktaran Erdoğan, "'Türkiye'de İstanbul sürecinin devamı yönünde bir girişim olabilir' dediğimizde, kendisi bu konuyla ilgili 'niye olmasın' noktasındaydı. Ancak henüz buna hazır değiller" diye konuştu.