İran basınında bugün; "Mısır zirvesinde diplomasi şovu"

Dün, Trump’ın Gazze saldırı planı çerçevesinde Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen esir takası ile birlikte Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde Gazze için önemli bir zirve düzenlendi. Zirvede Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması dünya kamuoyuna duyuruldu.

Zirveye, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yetkililer katıldı.

Ortadoğu’da yaşanan bu önemli gelişmeler, İran gazetelerinde de geniş bir şekilde yer aldı.

İtimad: Diplomatik Şov

Refortmist bir gazete olarak bilinen İtimad gazetesi Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni ile ilgili haberleri manşetine taşıdı. Gazete başlık olarak "diplomatik şov" kullandı.

Gazete şunları yazdı:

Şarm El-Şeyh'in merkezi ve Orta Doğu'da bir barış süreci ihtimali, dünya medyasının manşetlerinde Gazze'deki savaş haberlerinin veya İran ile İsrail arasında yeni bir savaş ihtimalinin yerini aldı. "Orta Doğu'da sürdürülebilir ateşkes" hedefiyle "diplomatik bir gösteriye" tanık oluyoruz. Görünüşte barışçıl diplomatik jestlere rağmen, Orta Doğu'daki atmosfer hâlâ barut ve kan kokuyor. Bölgesel ve bölge dışı aktörler hâlâ çıkar çatışmaları ve stratejiler içindeler, ancak asıl soru şu: 20 ülkenin liderleri "Donald Trump" ile birlikte neden ateşkes için çabalıyor?

Şarm El-Şeyh toplantısı, barış müzakereleri ve ateşkesi sürdürme sürecinden çok daha fazlası; Amerika için büyük bir güç gösterisi ve Orta Doğu'daki aktörler için "kâr pazarlama" aracı.

Came Cam: Sinvarların yeniden filizlenmesi

Daha çok toplum ile ilgili yaptığı habelerler öne çıkan Came Cama gazetesi Filsitinli esirlerin özgülüğü haberini manşetine taşıdı.

Sinvarların yeniden filizlenmesi başlığını kullanan gazete şunları yazdı:

Hamas ile Siyonist rejim temsilcileri arasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde varılan anlaşmanın üzerinden beş gün geçtikten sonra, dün bekleyiş sona erdi ve yaklaşık 2.000 Filistinli karşılığında 20 canlı İsrailli tutsak takas edildi. Özgür bırakılanları taşıyan otobüsler, özyönetim oluşumlarının merkezi Ramallah'ta bekleyen halk tarafından karşılandı.

Gazete ayrıca bir başka haberinde Mısır zirvesi ile ilgili "utanç verici zirve" başlığını kullandı

Agah: Barı şovü

Mehr Haber Ajansı'na bağlı Agah gazetesi de manşetinde barış şovu başlığını kullandı.

Gazete "İsrail, Amerika ve diğer batılı ülkelerin daha önce de sözlerini tutumadıklarını göz önünüe alındığında Şarm el-Şeyh zirvesinden barış beklememeliyiz" görüşünü savundu.

Cavan: Gazze'nin mucizesi

Filistinlileri serbest bırakılmasını haberlerştiren Cavan gazetesi şunları yazdı:

Gazze iki yıl iki gün direndi. 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılan 2.000 Filistinli tutuklu sebest bırakıldı. Trump ve Netanyahu'nun Yahudi dünyasının merkezi olan Knesset'te bir kutlama için bir araya geldiği gün, Knesset'in iki temsilcisi soykırımcı bir işaret kaldırarak kutlamalarını mahvetti. Bu Gazze'nin mucizesidir.