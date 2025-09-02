  1. Siyaset
ABD ile müzakere yolu kapalı değil

ABD ile müzakere yolu kapalı değil

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ile müzakere hakkında değerlendirmede bulundu.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ile müzakere konusuna dair, ''ABD ile müzakere yolu kapalı değil. Sadece müzakereden bahseden Amerikalılar müzakere masasına yanaşmıyor ve İran’ın müzakere etmeyeceğini iddia ediyorlar! Ancak biz akıllıca müzakere peşindeyiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Laricani, ''Amerikalılar, füze kısıtlamaları gibi konuları gündeme getiriyor. Bunu başarmanın imkansız olduğunu da biliyorlar. Onlar müzakere yolunu kapatan bir model öneriyorlar.'' ifadesini kullandı.
 

