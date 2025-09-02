Yemen: Tel Aviv’deki Genelkurmay binasını İHA ile hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgalci İsrail’e karşı düzenlenen dört insansız hava aracı (İHA) operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada,bu operasyonlarda, işgal rejiminin en kritik askeri ve ekonomik hedefleri vuruldu.

İşgal ordusunun Genelkurmay Başkanlığı binasının Tel Aviv’de Samad-4 tipi İHA ile hedef alındığı kaydedilen açıklamaya göre, Hadera’daki elektrik santrali, işgal altındaki Lod (Ben Gurion) Havalimanı ve Aşdod Limanı da üç İHA ile vuruldu.

Açıklamada, operasyonların tam bir başarıyla sonuçlandığı ve hedeflerin doğrudan vurulduğu vurgulandı.

Yemen güçleri ayrıca, İsrail ile bağlantılı MSC ABY adlı gemiyi Kızıldeniz’in kuzeyinde iki İHA ve bir seyir füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamaya göre gemi, Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği için hedef alındı ve doğrudan vuruldu.

Açıklamada, “Biz, Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmaya ve İsrail’in saldırıları sona erene, kuşatma kaldırılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.” denildi.