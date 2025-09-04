Yemen'den Siyonist rejime yeni füze saldırısı

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim ordusu Yemen silahlı kuvvetlerinin bu sabah işgal altındaki topraklara yeni bir füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu yayımladığı bildiride, Yemen’den işgal altındaki topraklara atılan bir füzenin tespit edildiğini iddia etti.

Dün gece de Yemen Silahlı Kuvvetleri yayımladığı bir bildiride, “Filistin-2” isimli hipersonik balistik bir füzeyle Kudüs’ün batısında hassas bir hedefi, ayrıca bir İHA ile Hayfa’daki hayati bir tesisi vurduklarını duyurdu.

Açıklamada, bu operasyonların “başarıyla” hedefleri vurduğu, çok sayıda İsrailli yerleşimcinin sığınaklara akın etmesine yol açtığı ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, son günlerde Siyonist rejimin sivil merkezlere düzenlediği saldırılarda bazı siyasi yetkililerinin şehit edilmesinin ardından, İsrail’e yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün de Yemen güçleri birkaç defa işgal altındaki topraklarda farklı hedefleri füzelerle vurdu.