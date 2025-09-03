Pezeşkiyan: İran-Çin ilişkilerine karşı çıkanların zorbalıklarına karşı durmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin’e yaptığı ziyaret kapsamında Çin Komünist Partisi Daimi Üyesi Huang He ile görüşmesinde, çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Şanghay İşbirliği Örgütü’nü tek taraflılığa karşı etkili bir araç olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede ayrıca, “İslam Devrimi Lideri, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durmakta ve bu konuyu takip etmemiz için bize görev vermektedir. Ortak bir çalışma grubu oluşturulmasıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların hızla uygulama aşamasına geçmesini ümit ediyorum” dedi.

Çin Komünist Partisi Daimi Üyesi Huang He ise İran Cumhurbaşkanının Tienjin’deki son Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine yönelik olumlu değerlendirmesine teşekkür ederek, “Sayın Şi Cinping ile yaptığınız mutabakatları hayata geçirmeye hazırız. Çin, geçmişte olduğu gibi bugün de İran’ı desteklemiştir ve ulusal egemenlik ile milli çıkarlara dair konularda yine İran’ın yanında olacaktır” ifadesini kullandı.

Huang He ayrıca iki tarafın pratik iş birliğini geliştirme konusundaki ciddi isteğine değinerek, “Çin Devlet Başkanı’nın size verdiği sözler mutlaka yerine getirilecektir. Çok taraflı işbirliği güçlendirilmelidir” dedi.

Huang He ayrıca İran’ın küresel yönetişim girişimine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Çin, Birleşmiş Milletler’in itibarını ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası düzeni desteklemiştir ve zorbalığı reddetmektedir. Çin ve İran bu konuda ortak görüşlere sahiptir ve bu fikir birliği, işbirliğinin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerinde bulundu.