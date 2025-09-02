İran savaş peşinde değil, ancak her türlü saldırıya güçlü karşılık verir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin’e yaptığı ziyaret sırasında Çin Merkez Televizyonu CCTV’ye verdiği röportaj’da Çin’in kalkınma sürecini tamamen hedefe yönelik, uzman görüşlerine dayalı, ayrıntılı bir programla yürütülen ve takdire şayan bir süreç olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “On yıl önce Pekin’e geldiğim zamana kıyasla bugün şehrin başkent olarak büyük bir fark yaşadığını görüyorum; artık önceki gibi aşırı hava kirliliği, yoğun trafik ve benzeri sorunlar gözlenmiyor” dedi.

Çin Devlet Başkanı’nın “küresel yönetişimde reform” başlığıyla açıkladığı programı değerlendiren Pezeşkiyan, bunun bütün boyutlarıyla uygulanması halinde başarılı olabilecek, sistemli bir paket olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Bu program, bugün Siyonist rejim ve destekçilerine tüm hukuki ve uluslararası çerçeveleri yok sayma hakkı tanıyan çifte standartları ortadan kaldırarak, çok taraflılığı ve adalet temelli bir yaklaşımı öne çıkarmayı hedefliyor” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, “Çin’in yanında tek taraflılığa karşı duran ülkelerin desteğini sağlamak çok önemlidir. Baskıcı ülkelerin açgözlülükleri, zalim yaptırım politikalarıyla bu ülkeleri bu yoldan uzaklaştırmasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “Kuşak-Yol” girişiminin, Çin Devlet Başkanı’nın stratejik vizyonunun bir ürünü olduğunu ve barış, güvenlik ve refahın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “tetik mekanizmasının (snapback) devreye sokulması” hakkındaki bir soruya da şöyle yanıt verdi: “Bu durum, tek taraflılığı destekleyen ülkelerin uyguladığı çifte standartların açık bir örneğidir. Nükleer anlaşmayı ihlal edenler şimdi İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ediyorlar.”

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin İran’a yönelik yeni bir askeri saldırısı ihtimali hakkındaki bir soruya ise, “İran hiçbir zaman savaş ve kargaşanın peşinde olmamış ve değildir. Ancak, güçlü bir şekilde kendini savunabileceğini de defalarca göstermiştir” şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği konusunda da, “Ajans İran’a karşı dürüst davranmadı. Bununla birlikte biz, çifte standartlardan uzak, uluslararası kabul gören çerçeveler içinde işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.