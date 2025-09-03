Çin görkemli törenle askeri gücünü dünyaya gösterdi(video)

Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşındaki ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek tören Pekin’de yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, Tiananmen Meydanı’nda yabancı devlet liderlerinin de katılımıyla büyük bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Tiananmen Meydanı’ndaki törenler, geçit töreniyle birlikte sabah saat 09.00’da (TSİ 04.00) başladı.

Pezeşkiyan, Çin Silahlı Kuvvetleri geçit törenine katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Çin ziyareti kapsamında, 25’ten fazla ülkenin lideriyle birlikte, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Çin Silahlı Kuvvetleri geçit törenine katıldı.

Törende ayrıca Çin ordusunun en yeni teçhizat ve silahları da sergilendi.

Geçit törenine 45 askeri birlik katıldı. Tören yaklaşık 70 dakika sürdü. Anma etkinliklerinde 26 yabancı devlet ve hükümet başkanı hazır bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pekin'deki geçit töreni standına giderken kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler ayrıca, 2. Dünya Savaşı'na katılan Çinli gazileri de selamladı.

Cinping açılış konuşması yaptı: 'Şükranlarımızı sunuyoruz'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçit töreninin açılış konuşmasında, "Bugün tüm dünya barış mı savaş mı, diyalog mu çatışma mı gibi çelişkilerle karşı karşıya" dedi.

Çin lideri, ülkesinin ordusunun ulusal egemenliği ve birliği, toprak bütünlüğünü koruması ve dünya barışına ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Cinping yaptığı konuşmada, Çin'in saldırganlığa karşı direnişte verdikleri destek ve yardımlardan dolayı yabancı hükümetlere seslenerek, "Çin halkına saldırganlığa karşı direnişte destek ve yardımda bulunan yabancı hükümetlere ve yabancı dostlara içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende Çin drone sistemleri görüntülenirken, helikopterler formasyon halinde uçuş yaptı

Törende nükleer silah taşıyabilen füzeler sergilendi

Çin, DF-61 kıtalararası balistik füzesini Zafer Günü’nde görücüye çıkardı. Tahmini menzil: 12.000-15.0000 kilometre.