Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Pekin'de görüştü.

Putin, Kim Jong-un ile ayrı ayrı görüşme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Putin, Pekin'deki geçit töreninin muhteşem olduğunu söyledi.

Putin, Kim Jong-un ile görüşmesinde Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin özel nitelikte olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, ülkeler arasındaki anlaşma uyarınca Kursk bölgesinin kurtarılmasında Kuzey Kore ordusunun rolüne de dikkat çekti.

Putin, Kim Jong-un ile görüşmesinde, Rusya'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin modern neo-Nazizmle mücadeleye katılımını asla unutmayacağını söyledi.