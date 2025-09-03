Yemen: Siyonist hedefleri hipersonik balistik füzelerle vurduk

Arap medyasına göre, Yemen Sihahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ''Zulfikar’’ ve ''Filistin 2’’ tipi hipersonik balistik füzelerlerle işgal altındaki Yafa’da Siyonist rejimin kritik noktalarına operasyon düzenlediklerini belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade eden Seri, ''Operasyon, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına ve Ben Gurion havalimanı faaliyetlerinin durmasına neden oldu.'' dedi.

Seri, ‘’Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu, Filistin'in mazlum halkına ve Gazze Şeridi sakinlerine destek amacıyla gerçekleştirildi ve aynı zamanda Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırganlığına ilk yanıttır.’’ ifadesini kullandı.

Askeri sözcü, "Siyonist rejim asla güvende olmayacak ve istikrar yüzü görmeyecek. Operasyonumuz bundan sonraki aşamada daha yoğun bir şekilde devam edecek" diye konuştu.