Tahran-Yeni Delhi hattında ''güvenlik'' görüşmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Hindistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefonda görüştü.

Doval, Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atanan Laricani'yi tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Doval'a teşekkür eden Laricani, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, güvenlik ve savunma ilişkilerinin genişletilmesi ve Çabahar Limanı projesinin geliştirilmesine yönelik çözümler önerdi ve karşılıklı görüşmelerin yakın gelecekte Hindistan'a yapılacak ziyarette devam etmesi konusunda mutabık kalındı.