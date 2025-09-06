  1. İran
İran'da 39. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı düzenleniyor

39. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 8-10 Eylül tarihlerinde Tahran’ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Birliği Genel Sekreteri Hucetülislam Hamid Şehriyari, bugün düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası İslami Vahdet Konferansı 8-10 Eylül tarihlerinde düzenleniyor’’ dedi.

Hucetülislam Şehriyari, bu seneki konferansın “Rahmet Peygamberi ve İslam Ümmeti’’ temasıyla yapılacağını açıkladı.

İslami Vahdet Konferansı'nın ana gündeminin Filistin'in en önemli eksen olduğunu belirten Hucetülislam Şehriyari, "Bu yılki konferans 290 yerli ve yabancı konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek’’ ifadesini kullandı.

Hucetülislam Şehriyari, ''Konferansta Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatının çeşitli yönleri, İslam Peygamberi'nin birleşik bir millet oluşturmadaki rolü ve İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak’’ diye konuştu.

