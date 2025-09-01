İran Kızılayı, Afganistan'a yardım ekipleri göndermeye hazır

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Afganistan’ın doğusunda meydana gelen şiddetli deprem üzerine Afgan Kızılayı Başkanı’na taziye mesajı gönderdi.

İran Kızılay Başkanı, gönderdiği mesajda, depremde hayatını kaybedenlerin ve zarar görenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, bu ülkeye yardım ve sağlık ekiplerini sevk etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kolivendi, bu zor günlerde Afganistan’ın yanında olduklarını belirterek, gerekirse insani yardım ve sağlık ekiplerinin sevki de dahil olmak üzere her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.