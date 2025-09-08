CHP İstanbul İl Başkanlığı binası savaş alanına döndü

Mahkemenin kayyum atadığı Gürsel Tekin, çevik kuvvet polisi eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi.

Polis, Tekin'in binaya girişini sağlamak için aralarında milletvekillerinin de bulunduğu CHP yöneticilerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti. CHP İstanbul yönetimi üyeleri ve milletvekilleri Tekin'in girişini önlemek için binanın kapısının önünde nöbet tutuyordu.

Binaya girmeden hemen önce kapıda yeni bir açıklama yapan Gürsel Tekin, "Biz hukuken göreve gelmiş bir heyetiz. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için uğraştık. Olmadı, bunun sorumlusu ben değilim" dedi.

Tekin, polis bina içinde kontrolü sağlayana kadar kapının önünde bekledi. CHP milletvekilleri bu sırada polisin bina içinde göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Yaralanan kişilerin olduğu iddia ediliyor.